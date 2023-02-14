Дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася сьогодні. Міністри оброни з пʼятдесяти чотирьох країн зібралися у штаб-кварирі НАТО в Брюсселі. Союзники домовились докласти зусиль для тренування українських військових та швидкого постачання озброєння та боєприпасів заради успішного контрнаступу українських військових цієї весни.

Більше подробиць дивіться у сюжеті Олени Абрамович.

Пів на восьму ранку. Український міністр оборони у куртці з написом - Fight like Ukrainian - "борися як Українець" - прибуває до штаб-квартири НАТО. Журналістів там мало, адже приїзд міністрів анонсовано лише з 9 ранку. Та для присутніх Олексій Резніков замість слів виймає з кишені хустинку - із зображенням винищувачів-мігів.

На цих словах він з посмішкою йде далі. Згодом прибувають міністри оборони США та Нідерландів. Саме з ними перед початком засідання у форматі "Рамштайн" проводить двосторонні зустрічі Олексій Резніков.

Кайса Оллонґрен, міністерка оборони Нідерландів:

Як ви бачите, бої посилюються, і це означає, що наша підтримка для України також має посилитись. І зараз час - це головне. Це правда, що був також запит на F16 - ми ставимося до цього дуже серйозно також. І нам треба обговорити це з нашими партнерами, зокрема і зі США.

І обговорювати це чутливе питання краще за зачиненими дверима, наголосила міністр та зауважила, що воно потребуватиме чимало часу. Підігріває дискусію про авіацію на цій зустрічі генсек НАТО Єнс Столтенберг. Якщо раніше він уникав цього питання, то тепер наголошує - обговорення триває. А от верховний представник ЄС з питань безпеки поки Жозеп Боррель - відмовчується.

- Яка ваша позиція щодо винищувачів для України? - Побачимо.

Питання про літаки ми ставимо кожному, хто зупиняється поговорити з пресою. А таких небагато - усього 8 міністрів, усі вони висловлюють слова підтримки, але твердо "за" постачання авіації лише естонський. Принципово не проти -шведський, та, каже, безпекові умови не дозволяють.

Пол Йонсон, міністр оборони Швеції:

У нас немає червоних ліній щодо цього, але наразі ми не плануємо терміново надсилати літаки України через власні потреби. Російські наземні війська наразі дуже ослаблені, але якщо говорити про повітряні і морські сили, то вони у стані готовності. Тож нам потрібна наша техніка для власного захисту і для спільної оборони після приєднання до НАТО.

Для власного захисту тримає і танки Фінляндія. Фінський міністр заявив, що його країна готова надати лише кілька. І, власне, саме над цими питаннями - щодо постачання уже обіцяної зброї і поповнення боєприпасів - посилено працюють на цій зустрічі. На цьому наголосили і генсек, і міністр оборони США.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Питання літаків зараз не є найактуальнішим, але його обговорюють. Ми зустрічаємось у складі Української контактної групи для вирішення нагальних потреб зі збільшення підтримки України, надання більшої кількості боєприпасів, а також для нарощення виробництва та зміцнення нашої оборонної промисловості, щоб мати можливість забезпечити необхідними боєприпасами Україну, та поповнити наші власні запаси.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Україна має термінові потреби, щоб зустріти цей вирішальний момент у ході війни, і президент Зеленський наголосив на потребі України в додатковому обладнанні на нашій останній зустрічі в Рамштайні.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Поки нарада у форматі "Рамштайн" відбувається за зачиненими дверима, у коридорах пишуть новини десятки журналістів. Ще до завершення засідання зʼявляється новина - постачання танків Україні підтвердили 8 країн.

Серед новачків у танковій коаліції - Норвегія. Загалом до групи входять ще Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Данія та Нідерланди. Тренування наших військових на танках та комплексно з використанням усіх інших наданих озброєнь - одне з найбільш нагальних завдань зараз, каже на прес-конференції за результатами засідання міністр оборони США.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Ми очікуємо побачити контрнаступ весною. Саме тому усі партнери та контактна група з оборони України посилено працювала, щоб забезпечити оборонні спроможності, набої, щоб вони були ефективними та досягали поставлених цілей. І ми віримо, що у них буде вікно можливостей, щоб створити ситуацію на полі бою на свою користь.

На запитання щодо авіації, Ллойд Остін зазначає - у нього немає новин. Але запевняє - іншим країнам, наприклад Польщі, постачати літаки Україні США не зобороняли. Уникає розмов про авіацію після засідання і український міністр. З пресою спілкується максимально коротко, бо поспішає на зустрічі.

Олексій Резніков, міністр оброни України:

Деякі міністри хочуть переговорити стосовно смаколиків, які готові надати для нас.

По що мова - Олексій Рєзніков не уточнює. Цитує слова американського міністра про те, що Україна мусить перемогти, і генсека НАТО, що "швидкість рятує життя". Завершує оголошенням про відкритість України для моніторингу використання отриманої зброї.

Олексій Резніков, міністр оброни України:

Ми запросили будь-яку країну, якщо є потреба, перевірити аж до підрозділу, до батальйону, місце, де розташована зброя від їхньої країни - єдине обмеження, яке є в кожного перевіряльника - це їхні правила безпеки: чи готові вони приїхати на поле бою; якщо ні - ми готові надавати їм будь-які документи.

Перші звіти міністр представив союзникам сьогодні - каже, всі були задоволені. Про моніторинг зброї згадав у виступі й американський міністр. Мовляв, щоб ні у кого не було сумнівів, що зброя досягала місця призначення. Резюмували учасники засідання свою зустріч запевненням - стоятимуть з Україною до кінця.

Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США: