НАТО нарощує військові потужності. Міністри оборони країн, що входять до Північноатлантичного альянсу, на тлі російської загрози домовилися більше витрачати на озброєння та захист власних кордонів. А ще швидше виготовляти зброю та постачати її в Україну. А от що саме може отримати наша країна. Ірина Іванова з'ясовувала.

Як пришвидшити виробництво зброї для себе та посилити підтримку України? Про це говорили у Брюсселі міністри оборони країн НАТО. Війна, яку росія розв'язала в Україні, вичерпує запаси, зокрема, артилерійських снарядів швидше, ніж країни Заходу встигають їх виробляти. За словами генсека Єнса Столтенберга, США, Франція, Німеччина та Норвегія уже підписали контракти, які дозволять їм поповнити власні запаси снарядів і надати їх Україні.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Я вітаю рішення союзників НАТО більше підтримувати Україну, зокрема важким озброєнням та військовою підготовкою. Це критично важливо. Україна зараз має вікно можливостей, щоб схилити терези на свій бік. І час має важливе значення. Існує велика потреба у зброї та боєприпасах, і ми зреагували ще кілька місяців тому. Контракти вже підписані, виробництво нарощується, і союзники випускають більше зброї, щоб і надалі мати змогу підтримувати Україну.

Окремо альянс обіцяє посилити підтримку Грузії, Молдови, Боснії та Герцеговини. А також східного кордону НАТО - країн Балтії та Польщі. Про що особисто просив на зустрічі президент Анджей Дуда.

Анджей Дуда, президент Польщі:

Висловлюю наші надії та очікування щодо нових планів безпеки в регіоні. Не лише для Польщі, але також для країн Балтії та інших держав східного флангу НАТО. Потрібні плани готовності, які - в разі нападу на будь-яку з цих країн - дозволять альянсу негайно відреагувати, з посиланням на п'яту статтю.

Уперше в зустрічі такого масштабу брав участь новообраний міністр оборони Німеччини. До нього було найбільше питань про постачання танків та боєприпасів до них. Борис Пісторіус підтвердив, що перші 48 танків Leopard 2 в Україну передадуть Німеччина, Польща та Португалія.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Не всі обіцяні танки зможемо доставити одразу. Але значна їх частина буде в Україні до кінця березня - кінця квітня. Щодо німецьких "Леопардів" хочу ще раз сказати: наші танки будуть доставлені в останній тиждень березня, це беззаперечно.

Така підтримка зможе надати Україні відчутну перевагу над російськими силами під час контрнаступу, - вважає очільник Пентагону Ллойд Остін.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

росія вливає велику кількість людей у бойові дії. Вони погано навчені та неналежно оснащені. Через це її військо несе багато втрат, і вочевидь, така тенденція збережеться. Сила російської армії - в кількості людей. Наша мета - і надалі забезпечувати Україні спроможність не лише досягати помірного успіху, а й мати перевагу у своєму майбутньому наступі.

Чи отримає Україна врешті літаки? Прямої відповіді на це питання на зустрічі не прозвучало. Попри те, що сам генеральний секретар вважає його терміновим. Переконувати партнерів надати Україні захисні крила прибув наш міністр оборони. Після спілкування з союзниками випромінював оптимізм.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Я переконаний, що Україна отримає західні винищувачі. Адже це в інтересах союзників НАТО. Існує багато різних типів сучасних систем, таких як артилерія, бойова зброя, бойові машини піхоти, танки тощо. І вже напрацьований хороший рівень оперативної сумісності між українськими збройними силами та союзниками НАТО. Ми вже стали членом альянсу де-факто. А після цієї війни, після нашої перемоги, ми станемо членом НАТО де-юре. Я впевнений, тому що це в інтересах союзників.

Уже завтра проблеми безпеки на глобальному рівні знову піднімуть - у Мюнхені, на щорічній конференції. Це головний форум з зовнішньої політики та політики безпеки, на якому зберуться десятки лідерів країн, політиків, військових, дипломатів. Провідною темою стане війна в Україні та допомога Києву. Форум по відеозв'язку відкриє президент України Володимир Зеленський.