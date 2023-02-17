Ставки на футбол в БК Паріматч [ Редагувати ]
Футбол - поширений і популярний вид спорту. Чемпіонати з цієї дисципліни проводяться в кожній країні. Також присутня велика кількість міжнародних змагань. Топові турніри завжди на слуху і знаходяться в топі спортивних новин. Це робить ставки на футбол найбільш привабливими серед інших дисциплін.
З цього виду спорту починають шлях у ставках багато новачків. Досвідчені каппери також концентрують увагу на футболі. Деякі ставлять на популярні ліги, інші ж віддають перевагу мінорним турнірам.
У беттінговій компанії Паріматч футбольна лінія вважається найбільш затребуваною. Тому розглянемо головні особливості ставок на футбол, а також розповімо, які ринки пропонуються в додатковому розписі.
Особливості ставок на футбол
Футбольна лінія в БК Паріматч найширша. Тут присутні як топові ліги на кшталт чемпіонатів Франції, Англії, Іспанії, Німеччини та Італії, так і мінорні змагання. Глибина лінії доходить до чемпіонатів азіатських і африканських країн. На деякі ліги пропонуються навіть ставки на другі дивізіони. А на більшість європейських чемпіонатів можна поставити на аматорські та регіональні турніри.
Робити ставки на футбол простіше, адже на спортивних сайтах легко знайти інформацію майже про кожен клуб, склад гравців і проаналізувати турнірну таблицю. На популярні матчі часто присутні прогноз аналітиків. А на сайті компанії Паріматч у розписі події пропонується скористатися вже готовою аналітикою. В однойменній вкладці зібрані котирування на найбільш ймовірні, згідно зі статистикою, результати.
Зважаючи на високу популярність футбольних матчів, котирування на такі івенти виглядають вигідніше. Паріматч закладає в коефіцієнти мінімальну маржу, що робить угоди вигіднішими на дистанції.
Крім того, футбольні зустрічі супроводжуються глибоким розписом. І чим популярніша подія - тим більше додаткових варіантів ставок пропонується.
Більшість ігор присутня і в лайв-лінії. За наявності іконки Play поруч із назвою події, авторизовані користувачі з позитивним балансом ігрового гаманця отримують право безкоштовного перегляду трансляцій.
На що ставити у футболі
Асортимент ставок у футболі величезний. Популярними вважаються прогнози на такі ринки:
- основні результати;
- подвійний шанс;
- тотали;
- азіатські ринки;
- фори;
- ставки за таймами;
- статистичні угоди на удари по воротах, офсайди, кутові, картки та інше.
Але на топові ігри також ставлять і на інші ринки. Наприклад, затребуваними вважаються прогнози на точний рахунок. Футбол не належить до розряду результативних видів спорту, наприклад, як хокей, тому передбачити результат стає не так складно. А коефіцієнти на такі угоди часто стартують з котирувань 7.00 і вище.
Привертають увагу комбіновані ринки. Наприклад, перемога конкретної команди + тотал матчу. Такі ставки дають змогу укласти угоду з підвищеним коефіцієнтом.
Поради щодо ставок на футбол
Перед укладенням ставок на футбольні матчі, проведіть аналіз майбутніх подій. При цьому враховуйте:
- форму команд;
- склади;
- місце проведення зустрічей;
- турнірну важливість гри;
- результати очних протистоянь та інше.
Також стежте за тим, хто буде головним суддею. Цей фактор важливий у ставках на статистику. Інформація для аналізу доступна безпосередньо на сайті беттінгової компанії Паріматч. Статистичний розділ представлений на сторінці івенту.
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