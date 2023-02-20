Війна в Україні та збереження миру у світі: підсумки Мюнхенської безпекової конференції [ Редагувати ]
Війна в Україні та збереження миру у світі. Три дні учасники 59-тої Мюнхенської безпекової конференції обговорювали головні виклики світу. На найвпливовіший міжнародний безпековий форум з'їхалися лідери країн, дипломати та військові експерти. В онлайн-форматі виступив і український президент - Володимир Зеленський.
А от офіційного представництва росії, як і торік на конференції не було. Підсумки форуму - в матеріалі Ольги Жидецької.
У центрі Мюнхена демонстранти з синьо-жовтими прапорами. Нагадують учасникам 59-тої безпекової конференції: російська агресія проти України - на сьогодні головний виклик світу.
Війна в Україні - основна тема цьогорічного форуму. У перший день - по відеозв'язку виступив Володимир Зеленський. Український президент закликає партнерів не зволікати з рішеннями щодо постачання зброї.
Володимир Зеленський, президент України:
Нам потрібна швидкість. Швидкість наших домовленостей. Швидкість доставки. Швидкість рішень для обмеження російського потенціалу. Швидкості немає альтернативи. Тому що швидкість це те, від чого залежить життя.
Протидія росії - важливий чинник відновлення глобальної безпеки - погоджуються інші лідери і теж говорять про швидкість ухвалення рішень. І тут очевидний разючий контраст із розгубленістю і невпевненістю західних політиків майже рік тому. Коли росія розпочала повномасштабну війну.
Надавати Україні танки тепер закликає навіть німецький канцлер, який ще місяць тому до останнього сумнівався.
Олаф Шольц, канцлер Німеччини:
Ми зробимо те, що може зробити Німеччина, щоб полегшити це рішення для наших партнерів, наприклад, навчаючи українських солдатів тут, у Німеччині, або підтримуючи постачання та матеріально-технічне забезпечення. Для мене це приклад того лідерства, якого кожен може очікувати від Німеччини.
Інший резонансний меседж від Шольца - світ має бути готовий і до затяжної війни. Тому слід нарощувати виробництво зброї. Про це говорить і французький президент. Позиція Емануеля Макрона за цей буремний рік теж кардинально змінилася - від намагань "зберегти путіну обличчя" до радикального "росія має зазнати поразки".
Еммануель Макрон, президент Франції:
Ми готові активізуватися сьогодні, тому що наступні тижні та місяці є вирішальними. І ми готові до тривалого конфлікту. Абсолютно очевидно, що сьогодні не час для діалогу, тому що у нас є росія, яка обрала війну, яка вирішила посилити війну, і яка вирішила дійти до вчинення воєнних злочинів і нападу на цивільну інфраструктуру.
Серед інших важливих ідей - підґрунтя для майбутнього миру, яке має зміцнити й світову безпеку. Одна з його умов - відповідальність росії за скоєні злочини. Віцепрезидентка США прямо називає їх злочинами проти людяності.
Камала Харріс, віцепрезидент США:
У справі дій росії в Україні ми дослідили докази. Ми знаємо правові стандарти і немає сумнівів. Це злочини проти людяності.
Солідарний з цим і британський прем'єр. Він закликає партнерів подвоїти постачання зброї Україні та надати бойову авіацію. А також упевнений - НАТО має запропонувати Україні довгострокові запевнення підтримки. А світ - допомогти з відновленням країни після війни.
Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:
Весь світ повинен притягнути росію до відповідальності. Ми повинні побачити справедливість через Міжнародний кримінальний суд за їхні жахливі воєнні злочини, скоєні в Бучі, Ірпені, Маріуполі... І росія також повинна відповідати за жахливі руйнування, яких вона завдала. Ми приймаємо конференцію з відновлення України в Лондоні цього червня, і ми повинні разом обміркувати, як забезпечити, щоб Росія заплатила за цю реконструкцію.
Підтримка України - це не лише моральне рішення, це загальна безпека - каже генсек НАТО. Учасники конференції погоджуються - російська агресія згуртувала і зміцнила і Євросоюз, і Північноатлантичний Альянс. Цей виклик став поштовхом для розвитку і змін, які давно назріли. Консенсус щодо України високий - як ніколи і вселяє оптимізм і щодо подальшої допомоги і щодо євроінтеграційних перспектив.
Володимир Фесенко, політолог:
Нинішній Мюнхен був дуже важливим для нашої країни. Там не ухвалювалось рішень. Але контакти, неофіційні переговори, які там були, я думаю, що це фундамент під майбутні важливі рішення для нашої країни. Не тільки ці раціональні тези і обговорення, але й емоція, яка доносилася до наших партнерів, передавалася нашим партерам, вона теж була дуже важливою.
Передрікати коли і як буде покладено край російської агресії учасники не беруться. Натомість голова Мюнхенської конференції висловив сподівання, що уже наступного року у форумі особисто візьме участь президент України. І це знаменуватиме завершення жорстокої і безглуздої війни, розв'язаної кремлем у Європі.
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