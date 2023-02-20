"Суперсила" на Берлінале. На кінофестивалі у Німеччині відбулася світова прем'єра фільму Шона Пенна про війну в Україні. Як її сприйняли глядачі? Хто побачив фільм першим? І чи вийде стрічка у прокат? Тетяна Логунова розкаже.

Лютий 2022-го року, четвертий день повномасштабної війни росії проти України. Американський актор та режисер, володар двох Оскарів Шон Пенн публікує у соцмережах це фото. Він пішки, з валізою переходить українсько-польський кордон. Щоб уже за кілька місяців повернутися в Україну на зйомки.

Тетяна Логунова, кореспондентка:

Майже рік потому Шон Пенн на Берлінале. З документальним фільмом, який він зняв в Україні. "Суперсила" не змагається за нагороди фестивалю. Утім, увага до фільму величезна. Адже його співрежисером стало саме життя.

Тоді, у лютому 2022-го, Шон Пенн опинився в Україні по роботі. Разом із колегою Аароном Кауфманом зірковий актор приїхав у країну, про яку майже нічого не знав, знімати фільм про Володимира Зеленського. Таку собі голлівудську історію успіху.

Шон Пенн актор, режисер:

Спочатку ми планували зняти фільм про шоумена, коміка, який став президентом. Ми приїхали в Київ, 23 лютого поговорили з Зеленським і домовилися зустрітися наступного дня, вже з камерою. Посеред ночі почався ракетний обстріл.

Цей день повністю змінив життя України. І плани творчої групи. Влітку Шон Пенн із командою повернулися до Києва - знімати фільм про мужність, стійкість та дух. Про суперсилу українського народу.

Шон Пенн актор, режисер:

Якось так сталося, що свого часу у Ліверпулі з'явилися "Бітлз "і достукалися до серця світу. А тепер це роблять українські обійми та мужність. Я вважаю, що українці - це нові "Бітлз" світу. І ми повинні просто далі слухати їх музику, допоки вони не здобудуть свою перемогу і не підуть їсти борщ.

"Суперсила" - по формі схожа на великий документальний репортаж. По змісту - це дві години зізнання в любові до України. Команда знімала в Києві, на передовій у Донецькій області, у таборі для біженців у сусідній Польщі. Фільм побудований на розмовах Шона Пенна з жителями України, військовими, які її захищають, волонтерами та політиками. Серед яких і президент Зеленський.

Шон Пенн актор, режисер:

Коли ми бачили президента вперше, за день до російського нападу, глава держави був одягнений у належний костюм, приймав нас в офісі. Під час нашої наступної зустрічі він був у камуфляжі, а його країна перебувала у стані війни. І було відчуття, цей момент є у фільмі, що він перевтілився. Він не знав, що це станеться, але він наче народився для цього моменту.

За цей рік Шон Пенн став одним із найвідоміших промоутерів України за кордоном. Як у фільмі, так і у всіх публічних виступах, він просить світ про допомогу.

Шон Пенн актор, режисер:

Найбільш значимою гуманітарною відповіддю світу на війну мають стати поставки ракет великої дальності країні, яка переживає вторгнення, яка має мрії та очікування, показані у нашому фільмі.

Після прем'єри на Берлінале - публіка аплодувала стоячи. Утім, першим фільм побачив його головний герой. За тиждень до фестивалю Шон Пенн показав "Суперсилу" Володимиру Зеленському. І йому, схоже, сподобалося.

Володимир Зеленський, президент України:

Сьогодні Україна - фортеця вільного світу, фортеця, яка вистояла вже майже рік. Фортеця, яка захищає себе, Європу і світ. Фортеця, яка не може впасти, фортеця, яка обов'язково вистоїть і переможе. Я знаю. Я знаю і вірю, що ви всі в цьому переконаєтеся, побачивши нашу суперсилу. Суперсилу України. Слава Україні!

Наразі творча група веде переговори про вихід фільму у прокат. Щоб "Суперсилу" побачили якомога більше людей у світі.