В ефірі кримських та навіть деяких російських радіостанцій прозвучало звернення керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Відповідне відео опублікував речник голови Одеської військової адміністрації Сергій Братчук і "Крим. Реалії".

До вас звертається Кирило Буданов. Україна повертає всі захоплені території - Донбас, АР Крим та весь південь України назавжди повернуться додому. Ми знайдемо кожного зрадника, де б вони не ховалися. Усі вони будуть ліквідовані. Всім патріотам - час діяти прийшов. Чекайте, ми йдемо до вас. Слава Україні!

Тим часом ЗМІ повідомляють, що у Криму зламали ефіри радіостанцій "Супутник у Криму" та "Віра". Наразі мовлення зупинено. Також повідомлення пролунало на деяких радіостанціях москви та Краснодара.