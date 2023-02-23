В ефірі кримських радіостанцій пролунало звернення Буданова [ Редагувати ]
В ефірі кримських та навіть деяких російських радіостанцій прозвучало звернення керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Відповідне відео опублікував речник голови Одеської військової адміністрації Сергій Братчук і "Крим. Реалії".
До вас звертається Кирило Буданов. Україна повертає всі захоплені території - Донбас, АР Крим та весь південь України назавжди повернуться додому. Ми знайдемо кожного зрадника, де б вони не ховалися. Усі вони будуть ліквідовані. Всім патріотам - час діяти прийшов. Чекайте, ми йдемо до вас. Слава Україні!
Тим часом ЗМІ повідомляють, що у Криму зламали ефіри радіостанцій "Супутник у Криму" та "Віра". Наразі мовлення зупинено. Також повідомлення пролунало на деяких радіостанціях москви та Краснодара.
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