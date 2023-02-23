путін досі хоче захопити Київ - Зеленський [ Редагувати ]
Через рік від початку повномасштабного вторгнення в Україну російський диктатор володимир путін досі не полишає надії окупувати Київ.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC.
"Гадаю, президент путін досі хоче окупувати Київ. Але їхні ідеї, місія і надія стосуються всієї України. Щоб ми втратили свою незалежність і свій суверенітет. І тому, гадаю, всі зрозуміли: якщо ви не можете окупувати столицю, якщо ви не можете окупувати Київ, ви не можете окупувати Україну", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання, чи перебуває Київ досі під загрозою.
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