Через рік від початку повномасштабного вторгнення в Україну російський диктатор володимир путін досі не полишає надії окупувати Київ.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC.

"Гадаю, президент путін досі хоче окупувати Київ. Але їхні ідеї, місія і надія стосуються всієї України. Щоб ми втратили свою незалежність і свій суверенітет. І тому, гадаю, всі зрозуміли: якщо ви не можете окупувати столицю, якщо ви не можете окупувати Київ, ви не можете окупувати Україну", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання, чи перебуває Київ досі під загрозою.