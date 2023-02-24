Рік війни: скільки було знищено окупантів [ Редагувати ]
Українські захисники за минулу добу знищили 970 російських окупантів. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
росія за рік повномасштабного вторгнення втратила майже 147 тисяч солдатів.
Загальні бойові втрати противника станом на 24 лютого орієнтовно складають:
- особового складу - близько 146820 (+970) осіб ліквідовано,
- танків - 3363 (+13) од,
- бойових броньованих машин - 6600 (+7) од,
- артилерійських систем - 2363 (+11) од,
- РСЗВ - 474 (+3) од,
- засоби ППО - 247 (+3) од,
- літаків - 299 (+0) од,
- гелікоптерів - 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2033 (+4),
- крилаті ракети - 873 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5224 (+9) од,
- спеціальна техніка - 229 (+1).
по темі
У пʼятницю, 24 лютого, у річницю повномасштабної війни, президент України Володимир Зеленський зробив заяву.
Основні зусилля росія нині зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках
Провидиця Ванга передбачала, що 2022 рік стане найстрашнішим для світу, адже буде велика війна
В Україні для переселенців та громадян, котрі проживають на територіях, що найбільше постраждали від бойових дій, хочуть запровадити спрощені умови погашення кредитів
Окупанти продовжують атакувати позиції українських захисників на Донеччині