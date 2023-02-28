Китаю не потрібно йти на поступки росії та вступати у війну з Україною. Як сказав політолог Микола Давидюк в ефірі "Подробиць" на телеканалі "Інтер" для телемарафону, Китаю вигідна слабка росія.

Також політолог відповів на питання ведучої "Подробиць" Ірини Баглай, чи вигідно Китаю, щоб росія пала?

"Звичайно. Слабка росія - це стратегічна ціль Китаю. 160 років тому росія забрала частину китайської території. Китай це не забув. Стратегічна ціль Китаю - не сильна росія, а слабка, програна росія. Взагалі Китаю би сподобалось, аби Захід запропонував розділити росію на Азію та Європу", - каже політолог.

Також політолог відповів, чим краще пропозиція "мирного плану" України.

"Нам треба грати класичну дипломатію з Китаєм. Наша пропозиція краща. Що ми пропонуємо? Не лізти в цю війну. А що може запропонувати росія? Ввійти в війну і отримати ембарго та санкції?", - каже Давидюк.