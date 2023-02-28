"Китаю вигідно, щоб росія пала" - політолог [ Редагувати ]
Китаю не потрібно йти на поступки росії та вступати у війну з Україною. Як сказав політолог Микола Давидюк в ефірі "Подробиць" на телеканалі "Інтер" для телемарафону, Китаю вигідна слабка росія.
Також політолог відповів на питання ведучої "Подробиць" Ірини Баглай, чи вигідно Китаю, щоб росія пала?
"Звичайно. Слабка росія - це стратегічна ціль Китаю. 160 років тому росія забрала частину китайської території. Китай це не забув. Стратегічна ціль Китаю - не сильна росія, а слабка, програна росія. Взагалі Китаю би сподобалось, аби Захід запропонував розділити росію на Азію та Європу", - каже політолог.
Також політолог відповів, чим краще пропозиція "мирного плану" України.
"Нам треба грати класичну дипломатію з Китаєм. Наша пропозиція краща. Що ми пропонуємо? Не лізти в цю війну. А що може запропонувати росія? Ввійти в війну і отримати ембарго та санкції?", - каже Давидюк.
по темі
"Китай став на бік росії", - заявляють у Держдепі. А конгресмени попереджають про готовність Пекіна поставити москві "сотні безпілотників". Чи зможуть у Вашингтоні цьому запобігти?
У вівторок, 28 лютого, невідомий безпілотник виявлений за 160-200 км від російського Петербурга
У суботу, 26 лютого, директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що є докази того, що росія запропонувала допомогу Ірану
Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував пропозиції Китаю
Китай заблокував ухвалення підсумкової заяви саміту міністрів фінансів країн Великої двадцятки через те, що в ній засуджувалась агресія росії проти України
Китай вивчає можливість постачання росії безпілотників, артилерії та боєприпасів. Про це повідомили джерела CNN і The Wall Street Journal, знайомі з даними американської розвідки. За інформацією Spiegel, ведуться переговори про постачання 100 дронів