У середу, 1 березня, на вулкані Ебеко, що знаходиться за 6 км від Північно-Курильська на острові Парамушир, профільні служби зафіксували викид попелу заввишки 2,5 км. Про це йдеться у повідомленні головного управління російського МНС у Сахалінській області.

Вранці 1 березня до Центру управління у кризових ситуаціях ГУ МНС рф по Сахалінській області від острівної групи реагування на вулканічні виверження ДВО РАН надійшла інформація, що на вулкані Ебеко стався попеловий викид на висоту 2,5 км. Шлейф поширився у північному напрямку на відстань 5 км.

За його даними, загрози для місцевого населення наразі немає.

Висота Ебеко складає 1156 м. Регулярні викиди газу та попелу на ньому відбуваються від 20 жовтня 2016 року, а до цього – протягом чотирирічного періоду – він перебував у спокої. Іноді такі виверження супроводжуються звуками вибухів.