В тому, що ці протести організовані за гроші кремля, - не сумніваються в Європі та НАТО.

В росії - один сценарій для всіх пострадянських країн! В столиці Молдови, Кишиневі 28 лютого пройшов антиурядовий мітинг, організований проросійськими політичними силами. Та і без самих росіян там не обійшлося. Останні новини з Молдови зібрав Юрій Куций. Дивімося.

Дам по башке за эту камеру! Какого чёрта ты снимаешь, ей ты? Зачем чтобы он меня снимал. Пошел на*уй! Пошел вон от сюда! В з*дницу!

Журналісти Норд Ньюс зняли, як "демонстрантів" у місті Купчін Єдинецького району, що на півночі Молдови, організовано збирали в автобус і везли в столицю країни, щоб вони продемонстрували свою так би мовити "громадянську позицію".

Против этой власти, что есть сейчас, эта власть никудышная, их свергнуть нужно всех.

А скидати владу Молдови пенсіонерів організувала якась Марина.

- А кто вас собрал, или это вы сами решили? - Марина, Марина. - Марина вас собрала, та что в голубом? – Да, да. - И что она сказала, против чего едите? - Не знаю, скажут в автобусе. - А сколько платят? - Я не знаю.

Сама ж Марина виявилася не публічною особою.

- Марина, добрый день! Мы можем с вами пообщатся?- Нет, я не могу общатся. - Люди говорят что вы один с организаторов? - Я не организовываю ничего! - Так люди говорят. - Какие люди? Что вы ходите за мной?

Щоправда організатор з неї ніякий. Адже половина пенсіонерів і знедолених, які готові продати власну країну, навіть не знають куди їх везуть.

Не еду я ни на какие протесты, что ты от меня хочешь? Мне протесты нужны в такие годы?

А цей молодик, здається взагалі країни поплутав!

- Я не могу понять ваш язык. Я извиняюсь, я не отсюда, я же сказал. - А откуда? - Я из россии!

Та все ж кількатисячний мітинг під назвою "Рух для народу" в центрі Кишинева їм вдалося зібрати. На ці заворушення відреагували в урядовій партії "Дія та солідарність", де вважають, що протести є зрежисованими та спрямовані на дестабілізацію Республіки Молдова.

Вероніка Рошка, депутатка урядової партії "Дія та солідарність":

Це не протести, а останні конвульсії кримінальної гілки. Вони використовують потреби людей і бідність для власної вигоди. Протести мають бути з внутрішнього переконання протестувальників, а вони виключно в інтересах тих, хто не погоджується з тим, що Республіка Молдова може розвиватися як функціональна, нормальна держава з функціональними інституціями, які працюють в інтересах громадян.

На чолі з представниками проросійської партії "Шор", учасники акції спробували прорватися до будівлі уряду через кордон поліції. Між протестувальниками та правоохоронцями відбулася сутичка. Не обійшлося без затриманих. Після цього учасники акції припинили спроби прорвати кордон поліції.

Только россия нам поможет.

В тому, що ці протести організовані за гроші кремля, - не сумніваються в Європі та НАТО.

Мірча Джоане, заступник генерального секретаря НАТО: