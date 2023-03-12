Нищать з дронів окупантів під Бахмутом: "Лицарі Зимового походу" показали відео [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ
У неділю, 12 березня, "Лицарі Зимового походу" показали як тримають оборону на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗС України.
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