У понеділок, 13 березня, у Херсоні знову пролунали звуки вибухів. У місті та області поки не оголосили повітряну тривогу.

"У Херсоні знову чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Офіційні джерела не розкривають детальніших подробиць інциденту і не називають причин вибухів.