Відомий український легкоатлет загинув у боях під Бахмутом [ Редагувати ]
Український легкоатлет Роман Поліщук загинув у боях з російськими окупантами під Бахмутом.
Сумну звістку повідомила Федерація легкої атлетики України.
"Роман Поліщук – стрибун у довжину, колись вихованець Ірини Пустовойт загинув під Бахмутом декілька днів тому. Жахливі втрати, болісні втрати. Наше завдання їх не допускати. Вшануємо пам'ять героя і будемо якомога регулярніше донатити ЗСУ. Бо якщо не вони, то ніхто. Слава герою. Слава Україні. Помстимося", – йдеться в повідомленні Федерації легкої атлетики України.
Роман став до лав ЗСУ від перших днів повномасштабного російського вторгнення. Він був у 206 батальйоні 241 бригади, який наразі перебуває на Бахмутському напрямку.
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