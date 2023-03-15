Рашисти вдарили по Марганцю на Дніпропетровщині, є загиблі та поранені [ Редагувати ]
Внаслідок обстрілу російськими військами міста Марганець на Дніпропетровщині загинули двоє людей. Про це повідомив очільник області Сергій Лисак.
Рашисти вдарили по Марганцю. Вбили двох жінок - 62 та 57 років. Попередньо, ще чотири жінки та один чоловік - постраждали.
У Марганці пошкоджені 7 багатоповерхових та 4 приватні будинки, господарська споруда. Інформація щодо руйнувань уточнюється.
З початку збройного вторгнення в Україну рашисти регулярно обстрілюють Марганецьку громаду Дніпропетровщини.
Місяць тому повідомлялося, що кількість пошкоджених будинків у Марганці перевалила за тисячу.
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