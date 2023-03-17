Скільки "Калібрів" тримає росія у Чорному морі [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські окупанти 17 березня вивели у Чорне море 4 судна-носії крилатих ракет. Серед них - 2 підводних човни.
Про це повідомляє с Тelegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Згідно з даними прессекретаря обласної військової адміністрації, ворог може атакувати Україну 24 "Калібрами".
"Протягом дня можлива активність ворожої авіації. Не нехтуємо сигналами повітряної тривоги", - підкреслив Братчук.
Варто зазначити, що до укриттів необхідно прямувати одразу як починають вити сирени. Там слід перебувати, допоки не буде інформації про відбій.
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