Обстріл Авдіївки: зʼявились фото наслідків [ Редагувати ]
Фото: соцмережа
Зранку у п'ятницю, 17 березня, російські окупанти завдали по Авдіївці Донецької області чотири авіаудари.
У мережі показали наслідки авіаракетного удару.
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