Шість безпілотників атакували Львівську область: подробиці [ Редагувати ]
Уночі 18 березня Львівську область атакували шість іранських безпілотників. Українським захисникам вдалося збили три дрони, але ще три БПЛА влучили в нежитлові приміщення.
Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
"Близько 01:00 нашу область атакували дрони-камікадзе типу Shahed 136. За попередньою інформацією, їх було шість. Три збили наші Сили ППО. Дякую ПвК "Захід". Ви врятували багато життів і багато людського майна. Це було дуже складне завдання, адже дрони летять низько", - наголосив голова Львівщини.
За словами Козицького, три безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі. Внаслідок ворожої атаки приміщення пошкоджені. На щастя, постраждалих немає.
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