США відновили депортацію росіян - ЗМІ [ Редагувати ]
США відновили депортацію до росії, перервану невдовзі після початку повномасштабного вторгнення рф до України, пише The Guardian.
За даними видання, кілька днів тому з США до росії депортували чоловіка, який втік від мобілізації і намагався отримати притулок у Штатах. У США він потрапив через Мексику.
За словами адвоката, міграційна влада, яка розглянула прохання росіянина, дійшла висновку, що загроза відправки до війська не є достатньою підставою для надання притулку.
Він зазначив, що аналогічні рішення були винесені щодо ще трьох його клієнтів із росії, проте зараз вони очікують на апеляцію. Іміграційна та митна служба США заявила на цьому тижні, що здійснюють висилку до країн, зокрема до росії, відповідно до керівних принципів висилки зі США.
Мігранти з росії приїхали до США, думаючи, що вони можуть отримати притулок і бути захищені від депортації через заявлену позицію уряду. Тепер очевидна зміна політики викликала замішання у мігрантів та їхніх прихильників, у яких залишилося мало часу для планування.
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