В Україні змінили правила отримання громадянства [ Редагувати ]
В Україні змінили правила отримання громадянства. Про це повідомляє Obozrevatel.
"За" відповідний законопроєкт проголосували 281 депутат.
Так, відтепер, для отримання українського громадянства змінились умови, а саме:
- потрібно скласти іспити з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою.
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