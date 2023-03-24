Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виклав у мережу відео знищення українськими захисниками російського великого десантного корабля "Саратов" у порту Бердянська рік тому.

Рік тому, 24 березня, Збройні Сили України нанесли ракетний удар по базі ворога у морському порту тимчасово окупованого Бердянська.



Великі десантні кораблі "Орськ", "Цезарь Кунніков", "Новочеркаськ" отримали пошкодження, "Саратов" було знищено.



Міф про невразливість російського флоту зруйновано влучними ударами ЗСУ. Це ще раз довело неспростовний факт: на українській землі ворог не знатиме спокою: ні на суші, ні на воді.

Російська влада офіційно визнала втрату десантного корабля лише через рік після знищення "Саратова". В окупованому Севастополі відкрили пам'ятну дошку загиблим морякам десантних кораблів. Під час церемонії командир Кримської ВМБ ЧФ рф Фелікс Меньков заявив:

Год назад мы в ходе ведения боевых действий потеряли корабль десантного соединения, БДК "Саратов". Потеряли личный состав десантного корабля "Саратов", "Новочеркасск", "Цезарь Куников".

Це перше офіційне підтвердження втрати корабля "Саратов" під час бойових дій.