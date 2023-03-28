Накази бомбардувати Маріуполь, у тому числі й по драмтеатр, пологовий будинок та дитячу лікарню, давав командир військової частини льотчиків-бомбардувальників з аеродрому Приморсько-Ахтарськ полковник Сергій Атрощенко. Про це повідомила міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

Атрощенко - командир в/ч 75387, 960-го штурмового авіаційного полку рф, що дислокується на аеродромі на околицях міста Приморсько-Ахтарська, зазначають в InformNapalm, посилаючись на дані хактивістів української команди Кібер Спротив.

Сергію Атрощенку 42 роки. Він народився у місті Овруч Житомирської області, після чого проживав у Липецьку й був прописаний у Воронежі.

Потім деякий час був прописаний за місцем служби у в/ч 46451 у пгт Гвардійське в окупованому Криму.

На даний час вбивця проживає в орендованій квартирі в Приморсько-Ахтарську. Її адресу вдалося встановити завдяки документам Атрощенка про вакцинацію від COVID-19.

До місця служби, аеродрому дислокації 960-го штурмового авіаційного полку також досить недалеко - близько п'яти кілометрів.

Саме з аеродрому в Приморсько-Ахтарську злітали літаки російської армії, які знищили Маріуполь.

Матеріали щодо Атрощенка та його підлеглих були передані для оформлення ордера від Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, російська армія розбомбила драмтеатр у Маріуполі та басейн "Нептун" 16 вересня. Обидві будівлі використовувалися мирними жителями, переважно жінками, дітьми та людьми похилого віку, як притулок. Того ж дня росіяни завдали авіаударів по житлових кварталах та цивільних об'єктах Маріуполя.