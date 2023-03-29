Окупанти 34 рази обстріляли Херсонську область [ Редагувати ]
Минулої доби окупанти 34 рази обстріляли Херсонську область. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Одна людина поранена.
Він заявив, що загарбники гатили з авіації та артилерії. Місто Херсон обстріляли тричі, випустивши 17 снарядів.
17 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні й багатоквартирні будинки, територію та будівлі лікарні, а також будівлю Укрпошти. На жаль, одна людина дістала поранення.
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