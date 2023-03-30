Російська влада готується розпочати велику кампанію з метою набору додаткових 400 тисяч військовослужбовців. Але для них потрібна військова техніка, якої Москва не має.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

За повідомленнями російських ЗМІ, росія представляє кампанію як набір добровольців, професійних кадрів, а не як обов'язкову мобілізацію.

Як зазначається у зведенні, існує реальна ймовірність того, що на практиці цю відмінність буде розмито і що регіональна влада спробує виконати поставлені завдання з вербування, змушуючи чоловіків вступати до лав.

За даними британської розвідки, російська влада вибрала нібито добровольчу модель, щоб заповнити брак кадрів і звести до мінімуму внутрішнє інакомислення.

"Малоймовірно, що кампанія залучить 400 тисяч справжніх добровольців. Однак для відновлення бойової міці Росії в Україні знадобляться не тільки кадри. росії потрібно більше боєприпасів та військової техніки, ніж вона має зараз", - зазначають у Міноборони Британії.