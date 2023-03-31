Мая Санду в Україні: Зеленський розкрив деталі візиту [ Редагувати ]
У пʼятницю, 31 березня, президент Молдови Мая Санду на запрошення президента Володимира Зеленського перебуває з візитом в Україні.
Ми предметно обговорили актуальні питання двосторонньої взаємодії. Робимо й надалі все необхідне для розбудови дружніх і тісних взаємин між нашими державами.
"Окрему увагу приділили питанню створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, а також перспективам руху наших держав шляхом європейської інтеграції", - сказав президент.
Дякую за підтримку та солідарність Молдови з народом України!
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