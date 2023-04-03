Польща передала Україні кілька своїх винищувачів МіГ-29, їх кількість не озвучується. Про це свідчить заява представника польського президента Марчіна Пшидача в ефірі RMF FM.

В Україну вже прибуло кілька польських одиниць (МіГ-29 - ред).

За його інформацією, процес передачі першої частини літаків вже завершився.