Польща передала Україні МіГ-29 [ Редагувати ]
Польща передала Україні кілька своїх винищувачів МіГ-29, їх кількість не озвучується. Про це свідчить заява представника польського президента Марчіна Пшидача в ефірі RMF FM.
В Україну вже прибуло кілька польських одиниць (МіГ-29 - ред).
За його інформацією, процес передачі першої частини літаків вже завершився.
Звичайно, будуть розмови й про можливу подальшу підтримку.
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