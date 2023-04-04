Підготовка 11-го пакету санкцій: Зеленський про постійну співпрацю з Урсулою фон дер Ляєн [ Редагувати ]
У вівторок, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що постійно підтримує контакт із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Подякував за участь у Бучанському саміті, обговорили спільні міжнародні заходи на майбутнє. Торкнулися інших питань підтримки України, зокрема необхідності підготовки 11-го пакету санкцій та прогресу у виконанні рекомендацій Єврокомісії.
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