Хаб у Румунії - вже другий центр концерну "Rheinmetall" у Східній Європі.

На ремонт - у Румунію. Німецький оборонний концерн "Rheinmetall" планує вже найближчим часом відкрити на кордоні з Україною хаб, де лагодитимуть військову техніку ЗСУ. Разом з тим німці хочуть побудувати завод і в Україні. Тетяна Логунова - докладніше.

Румунське прикордонне містечко Сату Маре. До Угорщини - 13 кілометрів, до України - трохи більше, 27. Саме його німці обрали для будівництва хабу з ремонту та технічного обслуговування української військової техніки. Йдеться про озброєння, яке Збройні сили України отримали від західних партнерів і яке вийде або вже вийшло з ладу на полі бою. У сервісному центрі готові приводити до ладу самохідні гаубиці, німецькі "Леопарди" та британські "Челленджери", військові вантажівки, бойові машини піхоти "Мардер" та бронетранспортери "Фухс". Очікується, що хаб запрацює до кінця квітня.

Подейкують, що німецький концерн "Rheinmetall" вів перемовини з кількома країнами НАТО про відкриття подібного хабу. Як варіанти, розглядалися Польща та Словаччина. Утім, врешті-решіт німці зупинилися на Румунії.

Чому саме Румунія - журналісти запитали канцлера Шольца. Він днями саме перебував з візитом у Бухаресті.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Ми працюємо над тим, щоб було кілька точок для ремонту. Важливо, щоб такі хаби були якомога ближче до кордону з Україною. І я дуже радий, що так багато європейських країн готові працювати спільно у цьому напрямку.

Хаб у Румунії - вже другий центр концерну "Rheinmetall" у Східній Європі. Влітку торік німці відкрили подібний хаб у Литві. Щоправда там обслуговують винятково військову техніку Північно-Атлантичного Альянсу, що базується у країнах Балтії.

Є у німців плани і на Україну. Зокрема, "Rheinmetall" хоче побудувати у нас танковий завод, який зможе випускати 400 одиниць бронетехніки на рік. Вартість проекту - 200 мільйонів євро. Наразі представники оборонного концерну ведуть переговори з українським урядом і очікують, що відповідне рішення буде ухвалене протягом кількох місяців.

Мета цього та інших проектів - швидше забезпечити потреби України та зробити нашу державу якомога більше незалежною від поставок зброї із-за закордону.

Армін Паппербергер, керівник концерну Rheinmetall:

Треба думати в довгостроковій перспективі. Я твердо переконаний, що нам потрібно дати Україні можливість самостійно захищати себе. Зараз в українців є радянські технології. Ми ж повинні дати їм західноєвропейські технології, технології НАТО.

Питання безпеки виробництва, до речі, німці теж продумали. Захистити завод від російських ракет вони пропонують за допомогою систем протиповітряної оборони.