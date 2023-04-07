У Луцьку сканують архітектурні пам'ятки на випадок руйнування: тонкощі роботи [ Редагувати ]
У Луцьку сканують архітектурні пам'ятки на випадок руйнування через збройну агресію росії. Зображення зацифрують, а 3D моделі будівель із найдрібнішими деталями зберігатимуть в електронному вигляді. Роблять це спеціалісти за грантові кошти європейських партнерів. У планах - засканувати культурну спадщину й в інших українських містах.
Юрій та Євген приїхали до Луцька зі Львова. На Волині вони вже тиждень сканують пам'ятки архітектури.
Зараз фахівці проводять лазерне 3D сканування Луцького замку Любарта. І примхи погоди не стоять на заваді.
Я буду виділяти саме замок, аби в кращій якості воно засканувало.
Процес, говорить Євген - копіткий. Камеру виставляють на різних точках, щоб відзняти кожен об'єкт із найдрібнішими деталями.
Євген Кальчук, працівник підприємства зі сканування будівель:
Це потрібно ставити дуже багато сканів, тобто, станцій. Спочатку робити зовнішнє коло, далі прямо під самою стіною проходити. І у всіх закутках, де тільки можна пройти - потрібно ставити. Як людина бачить, так само і сканер.
Чоловіки працюють над проєктом зі збереження української культурної спадщини. Вже встигли просканувати й зробити 3D моделі чотирьох десятків будівель в таких містах як Львів, Київ, Чернівці, Кам'янець-Подільський. Кажуть: із початком повномасштабного вторгнення росії до них почали звертатися з різних міст - з проханням зацифрувати пам'ятки української архітектури.
Юрій Преподобний, працівник підприємства зі сканування будівель:
У 2019 році була пожежа і горів Собор Паризької Богоматері. Але він був засканований ще у 2014-15 роках. І зараз на основі цих даних його відновлюють. Але він був відсканований набагато старшим сканером, який має набагато меншу деталізацію, але і цих даних вже було достатньо для відновлення. Ми буквально бачимо ледь не кожен міліметр цього об'єкту, де ми тільки змогли поставити сканер, і там ми зафіксували все в найменших деталях.
Щоб утілити задумане в життя, команда фахівців разом і містами-учасниками проєктів отримують фінансову допомогу від польського та швейцарського фондів.
Юрій Преподобний, працівник підприємства зі сканування будівель:
Все залежить від величини об'єкта, від насиченості деталей. Інколи об'єкт, як Луцький замок, є досить простий, тому що він не має ніяких розписів, але він має великі розміри, і через це приблизно до тижня робіт. Об'єкти такі, як дерев'яні церкви, їх можна засканувати за пів дня.
Загалом у Луцьку планують відсканувати чотири об'єкти: крім замку Любарта, це Католицький собор святих Петра і Павла, Єзуїтський колегіум та Православний собор Святої Трійці.
Катерина Теліпська, керівниця управління туризму та промоції Луцька:
Ми розуміли, що ми - тилове місто і, на щастя, в нас не було таких руйнувань. Все-таки думаємо про майбутнє, щоб в будь-якому разі уже зараз працювати над збереженням тієї спадщини, яка у нас є.
У планах команди засканувати культурні пам'ятки в прифронтових регіонах - Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. Але через постійну загрозу обстрілів зробити це поки немає можливості.
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