Представники КНДР третій день поспіль не відповідають на регулярні дзвінки по військовій лінії зв'язку з Республікою Корея. Про це повідомило агентство Yonhap із посиланням на неназваних південнокорейських чиновників.

Пхеньян і Сеул двічі на день телефонують двома каналами зв'язку - військовою "гарячою лінією" і через міжкорейський офіс зв'язку. У п'ятницю, 7 квітня, з невідомих причин представники КНДР припинили відповідати на спроби південнокорейських візаві зв'язатися з ними.

Оскільки міжкорейський офіс зв'язку не працює у вихідні, Сеул у суботу та неділю робив спроби встановити контакт лише з військової гарячої лінії. Дзвінки здійснюються регулярно о 09:00 та 16:00 за місцевим часом (03:00 та 11:00 за Києвом). Ані у суботу, ані в неділю представники КНДР не відреагували на дзвінки.

Як пише агентство, причини "мовчання" КНДР не зрозумілі, але це відбувається на тлі напруженої ситуації на Корейському півострові - Сеул разом з Вашингтоном відновив військові навчання.

Пхеньян у відповідь проводить випробування різних типів озброєнь і регулярно у заявах нагадує про те, що має ядерну зброю.

Попереднього разу КНДР не відповідала на дзвінки Південної Кореї у червні 2022 року через несправності телефонної лінії, спричинені сильними дощами.