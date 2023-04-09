Президент Франції та очільниця Єврокомісії відвідали Китай: чим відзначився візит [ Редагувати ]
Головна новина тижня у міжнародній політиці - візит до Китаю президента Франції та очільниці Єврокомісії. І вже за лічені дні аналогічну поїздку має здійснити головний дипломат ЄС. Чим відзначився візит Еммануеля Макрона та Урсули фон дер Ляєн, і чи має важелі впливу Жозеп Боррель, щоб утримати китайського лідера від допомоги путіну - розкаже Олена Абрамович.
Спільний візит Еммануеля Макрона та Урсули фон дер Ляєн до Пекіна мав підкреслити європейську єдність у політиці щодо Китаю. Та китайський лідер Сі Цзіньпін використав це як нагоду підкреслити своє зневажливе ставлення до Брюсселя - зустрів обох із зовсім різним рівнем почестей. Про що гули не лише китайські медіа, а й західні:
Макрон зійшов встеленими червоним килимом сходами зі свого президентського борту, і його зустрів міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган, один із найдовіреніших помічників Сі. Фон дер Ляєн зустрів міністр екології нижчого рангу Хуан Руньцю в аеропорту - біля звичайного пасажирського виходу.
На більшість прийомів, де був Еммануель Макрон, Урсулу фон дер Ляєн не запросили. Французький президент мав спільну пресконференцію з Сі Цзіньпінем та підписав угоди про продаж французьких "Airbus" Китаю. Очільниця Єврокомісії тим часом провела пресконференцію у своєму посольстві - представництві ЄС у Китаї. Там ще раз нагадала, якщо Китай наважиться надати росії зброю, то ЄС має чим відповісти.
Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:
Ми також розраховуємо на те, що Китай не буде прямо чи опосередковано надавати будь-яке військове обладнання росії, оскільки всі ми знаємо, що озброєння агресора суперечить міжнародному праву і суттєво зашкодить нашим відносинам
Ще перед цим візитом Урсула фон дер Ляєн заявила: відносини Китаю та ЄС напряму залежатимуть від політики Китаю щодо російської війни в Україні. А вони й без того останнім часом були нетеплими. Євросоюз тривалий час був найбільшим торговельним партнером Китаю, проте в останні роки торгівля погіршувалась. Пандемія і повномасштабне вторгнення росії в Україну змусили Брюссель взяти курс на зменшення залежності від Піднебесної.
Олена Абрамович, кореспондентка:
За останній рік Євросоюз ухвалив чимало рішень, які ускладнюють доступ Китаю до європейського ринку. Це обмеження для китайського бізнесу, який отримує субсидії з Пекіна, ускладнення доступу китайських виробників технологій для зеленої енергетики до державних закупівель в ЄС і ряд інших способів захистити свій ринок. А ще Брюссель запустив десятки інфраструктурних проєктів в Азії, навколо Китаю, щоб послабити домінування Пекіна в регіоні.
З додатковими аргументами до Китаю наступного тижня полетить головний дипломат ЄС - Жозеп Боррель. Візит Еммануеля Макрона та Урсули фон дер Ляєн поки відчутних результатів не приніс - Сі Цзіньпін просто пообіцяв подзвонити Володимиру Зеленському. Проте посол Китаю у ЄС запевнив: Китай не визнає спроби росії анексувати українські території, зокрема й Крим та Донбас.
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