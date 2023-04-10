Голлівудська актриса Гіларі Свенк народила двійню - хлопчика та дівчинку. Про це дворазова володарка премії "Оскар" повідомила в Instagram.

Це було непросто, але хлопчик і дівчинка варті того! Щасливого Великодня!

48-річна Гіларі опублікувала фото з малюками.

З 2018 року зірка фільмів "Хлопці не плачуть" і "Крихітки на мільйон" та одружена з бізнесменом Філіпом Шнайдером.

У жовтні 2022 року Свенк оголосила про вагітність. Вона одна з небагатьох зірок Голлівуду, яка активно ділилася фото та відео у соцмережах під час вагітності.