48-річна Гіларі Свенк вперше стала мамою (фото) [ Редагувати ]
Голлівудська актриса Гіларі Свенк народила двійню - хлопчика та дівчинку. Про це дворазова володарка премії "Оскар" повідомила в Instagram.
Це було непросто, але хлопчик і дівчинка варті того! Щасливого Великодня!
48-річна Гіларі опублікувала фото з малюками.
З 2018 року зірка фільмів "Хлопці не плачуть" і "Крихітки на мільйон" та одружена з бізнесменом Філіпом Шнайдером.
У жовтні 2022 року Свенк оголосила про вагітність. Вона одна з небагатьох зірок Голлівуду, яка активно ділилася фото та відео у соцмережах під час вагітності.
по темі
Зірка серіалів "Теорія великого вибуху" та "Бортпровідниця" Кейлі Куоко вперше стала мамою. Про народження первістка 37-річна актриса повідомила у своєму Instagram. Кейлі Куоко народила доньку від 40-річного американського актора Тома Пелфрі
Російський шоумен вірменського походження Михайло Галустян отримав громадянство Вірменії. На початку року Галустян потрапив під санкції України та Канади
Михайло Поплавський напередодні тридцятиріччя ректорства заявив про передачу повноважень. 21 квітня виповнюється 30 років, як ректор очолює легендарний Університет культури
Гітарист гурту ABBA Лассе Велландер помер від раку у віці 70 років. Він брав участь у створенні 24 пісень, серед яких були хіти Intermezzo No.1 та Crazy World, а також у записі восьми альбомів колективу
Україна провела рятувальну місію та повернула додому з російського полону 24 дитини з Херсонщини. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
У місті Татарбунари семирічний Нікіта разом із восьмирічним братом випадково знайшли вдома пневматичну гвинтівку. Рушниця виявилася зарядженою - і малий отримав поранення грудної клітини. Зараз справою займається поліція, але головне, що лікарі з Одеси змогли врятувати дитину.