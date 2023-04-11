Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт, яким забороняється використання і продаж феєрверків та салютів. За відповідний законопроєкт №7438 проголосували 290 нардепів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

В Україні нарешті забороняють салюти (7438) Рада ухвалила відповідний законопроєкт в цілому. За - 290. Забороняється використання, продаж та передачу феєрверків, салютів і петард. Але! Заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.

У пояснювальній записці до документа вказується, що він "покликаний запровадити обмеження продажу, передачі та використання піротехнічних виробів задля забезпечення здоров’я та безпеки як людей, так і тварин".