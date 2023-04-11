Рада заборонила салюти та феєрверки [ Редагувати ]
Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт, яким забороняється використання і продаж феєрверків та салютів. За відповідний законопроєкт №7438 проголосували 290 нардепів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
В Україні нарешті забороняють салюти (7438) Рада ухвалила відповідний законопроєкт в цілому. За - 290. Забороняється використання, продаж та передачу феєрверків, салютів і петард. Але! Заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.
У пояснювальній записці до документа вказується, що він "покликаний запровадити обмеження продажу, передачі та використання піротехнічних виробів задля забезпечення здоров’я та безпеки як людей, так і тварин".
Статтею 24 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" забороняється використання та продаж феєрверків, зокрема салютів та петард, окрім феєрверків класу F1, які мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, що не перевищує 60 дБ, а також встановлено вікове обмеження щодо їх купівлі (16 років).
Також, відповідно до Директиви, встановлюється регулювання використання й продажу сценічних піротехнічних виробів.
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