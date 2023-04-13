Українська співачка Камалія та пакистанський бізнесмен-мільярдер Мохаммад Захур розлучаються після 20 років шлюбу. Про це артистка повідомила у соцмережах.

Це не те майбутнє, яке ми собі уявляли. З важким серцем ми просуваємось вперед порізно. Ми справжні люди, з реальним життям, зі справжніми сім'ями, друзями та колегами. Ми старанно працювали над нашими проблемами протягом останнього року, і дійшли висновку, що хоча ми дуже любимо один одного, ми залишимося розділеними і більше не будемо партнерами у шлюбі, при цьому ми залишаємося партнерами у вихованні дітей і прагнемо разом виховувати та стати дорогими друзями та відданими батьками наших улюблених дочок Арабелли та Мірабели.

Напередодні в ефір вийшло інтерв'ю Камалії, де вона розповіла про конфлікт у родині через російську агресію проти України.

Після вторгнення окупантів Камалія разом із дітьми та чоловіком виїхала до Лондона. Там сім'ю прихистила у своєму будинку дочка Захура від першого шлюбу Тетяна.

Стосунки з падчеркою, яка практично її однолітка, у Камалії не склалися, адже її мати - росіянка. Конфлікт між жінками позначилося і на стосунках Камалії із чоловіком.

Камалія з чоловіком