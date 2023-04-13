Камалія розлучається з пакистанським мільярдером Захуром після 20 років шлюбу [ Редагувати ]
Українська співачка Камалія та пакистанський бізнесмен-мільярдер Мохаммад Захур розлучаються після 20 років шлюбу. Про це артистка повідомила у соцмережах.
Це не те майбутнє, яке ми собі уявляли. З важким серцем ми просуваємось вперед порізно. Ми справжні люди, з реальним життям, зі справжніми сім'ями, друзями та колегами.
Ми старанно працювали над нашими проблемами протягом останнього року, і дійшли висновку, що хоча ми дуже любимо один одного, ми залишимося розділеними і більше не будемо партнерами у шлюбі, при цьому ми залишаємося партнерами у вихованні дітей і прагнемо разом виховувати та стати дорогими друзями та відданими батьками наших улюблених дочок Арабелли та Мірабели.
Напередодні в ефір вийшло інтерв'ю Камалії, де вона розповіла про конфлікт у родині через російську агресію проти України.
Після вторгнення окупантів Камалія разом із дітьми та чоловіком виїхала до Лондона. Там сім'ю прихистила у своєму будинку дочка Захура від першого шлюбу Тетяна.
Стосунки з падчеркою, яка практично її однолітка, у Камалії не склалися, адже її мати - росіянка. Конфлікт між жінками позначилося і на стосунках Камалії із чоловіком.
Камалія з чоловіком
по темі
Гітарист гурту ABBA Лассе Велландер помер від раку у віці 70 років. Він брав участь у створенні 24 пісень, серед яких були хіти Intermezzo No.1 та Crazy World, а також у записі восьми альбомів колективу
З 2018 року зірка фільмів "Хлопці не плачуть" і "Крихітки на мільйон" та одружена з бізнесменом Філіпом Шнайдером. У жовтні 2022 року Свенк оголосила про вагітність. Вона одна з небагатьох зірок Голлівуду, яка активно ділилася контентом у соцмережах під час вагітності
На фронті загинув український художник та музикант
Російський шоумен вірменського походження Михайло Галустян отримав громадянство Вірменії. На початку року Галустян потрапив під санкції України та Канади
Японський композитор Рюїті Сакамото помер на 72 році життя. Сакамото відомий музикою до фільмів італійського режисера Бернардо Бертолуччі: "Останній імператор" (1987), "Розколоте небо" (1990) і "Маленький Будда" (1993)
Зірка серіалів "Теорія великого вибуху" та "Бортпровідниця" Кейлі Куоко вперше стала мамою. Про народження первістка 37-річна актриса повідомила у своєму Instagram. Кейлі Куоко народила доньку від 40-річного американського актора Тома Пелфрі