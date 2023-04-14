Американський рок-гурт Metallica 14 квітня випустив новий альбом, який отримав назву "72 Seasons".

Платівка стала 11-м повноформатним студійним релізом гурту та першим з 2016 року. Тривалість стандартного видання - 77 хвилин.

До альбому входять 12 треків, у тому числі "Lux Æterna", "Screaming Suicide", "If Darkness Had a Son" та "72 Seasons", які раніше виходили як сингли.

Послухати новий альбом Metallica можна у Spotify, YouTube Music, Apple Music, Deezer.

Metallica також анонсувала світовий тур, який розпочнеться 27 квітня 2023 року в Амстердамі. У рамках туру артисти відвідають 22 міста, у кожному зіграють по два концерти.

Metallica - американська метал-група, заснована у 1981 році. За свою музичну кар'єру колектив випустив 10 студійних альбомів, чотири концертні альбоми, 12 відеоальбомів, кавер-альбом та два розширені альбоми.

Свій останній альбом "Hardwired...To Self-Destruct" Metallica випустила 16 листопада 2016 року.