Metallica випустила перший за сім років альбом "72 Seasons" [ Редагувати ]
Американський рок-гурт Metallica 14 квітня випустив новий альбом, який отримав назву "72 Seasons".
Платівка стала 11-м повноформатним студійним релізом гурту та першим з 2016 року. Тривалість стандартного видання - 77 хвилин.
До альбому входять 12 треків, у тому числі "Lux Æterna", "Screaming Suicide", "If Darkness Had a Son" та "72 Seasons", які раніше виходили як сингли.
Послухати новий альбом Metallica можна у Spotify, YouTube Music, Apple Music, Deezer.
Metallica також анонсувала світовий тур, який розпочнеться 27 квітня 2023 року в Амстердамі. У рамках туру артисти відвідають 22 міста, у кожному зіграють по два концерти.
Metallica - американська метал-група, заснована у 1981 році. За свою музичну кар'єру колектив випустив 10 студійних альбомів, чотири концертні альбоми, 12 відеоальбомів, кавер-альбом та два розширені альбоми.
Свій останній альбом "Hardwired...To Self-Destruct" Metallica випустила 16 листопада 2016 року.
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