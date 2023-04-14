На Черкащині формується новий локальний політичний союз між Яценком та Войцехівським - політичний експерт Юрій Сас [ Редагувати ]
В Черкаській області у розпал війни активізуються політичні процеси та формується новий політичний тандем Яценко-Войцехівський, що може говорити про виборчі перспективи. Про це ідеться у матеріалі політичного оглядача Юрія Саса "Черкащина: велика політика чи дрібні розбірки?" на черкаському ресурсі 18000.
"Хто став ініціатором цієї унії (Яценко-Войцехівський), невідомо. Символічним кроком став візит Войцехівського до Умані, де йому, до речі, на вулиці влаштували недружній прийом місцеві мешканці. Це навіть потрапило в телесюжет ЗМІ… Чому стався цей фальстарт? Бо і Яценко, і Войцехівський могли відчути, що опиняються поза процесом і стають андердогами майбутньої кампанії", - зазначив Юрій Сас.
Проте реальною передумовою такого об’єднання зусиль регіональних політиків, на думку політичного експерта, є образ спільних ворогів - Голови ОВА І. Табурця та міського Голови Черкас А. Бондаренка.
Насправді Антона і Віталія об’єднали конфлікти з головою Черкаської ОДА Ігорем Табурцем. Войцехівському той перейшов дорогу в кадровому питанні по Іркліївському риборозпліднику. А Яценкові - в питанні контролю над фракцією "За майбутнє" в обласній раді...
Яценко і Войцехівський вкладаються в свій особистий політичний капітал з огляду на можливе доєднання до нового опозиційного "двіжу", ніша якого вимальовується все чіткіше. Умовним втіленням цієї ніші може стати той же Арестович, який нещодавно видав порцію жорсткої критики Зеленського.
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