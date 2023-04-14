В Черкаській області у розпал війни активізуються політичні процеси та формується новий політичний тандем Яценко-Войцехівський, що може говорити про виборчі перспективи. Про це ідеться у матеріалі політичного оглядача Юрія Саса "Черкащина: велика політика чи дрібні розбірки?" на черкаському ресурсі 18000.

"Хто став ініціатором цієї унії (Яценко-Войцехівський), невідомо. Символічним кроком став візит Войцехівського до Умані, де йому, до речі, на вулиці влаштували недружній прийом місцеві мешканці. Це навіть потрапило в телесюжет ЗМІ… Чому стався цей фальстарт? Бо і Яценко, і Войцехівський могли відчути, що опиняються поза процесом і стають андердогами майбутньої кампанії", - зазначив Юрій Сас.

Проте реальною передумовою такого об’єднання зусиль регіональних політиків, на думку політичного експерта, є образ спільних ворогів - Голови ОВА І. Табурця та міського Голови Черкас А. Бондаренка.