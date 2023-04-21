Українці закликають організаторів фестивалю у французькому Страсбурзі відмовитись від російських наративів.

Представники Асоціації PROMOUKRAÏNA у публічному зверненні зазначили, що організатори Festival Arsmondo Slave та Opéra National du Rhin просувають ідеї російської пропаганди - "слов'янський світ", "об'єднання слов'ян ментальною спільністю" тощо, але нічого про війну в Україні.

Також організаторів фестивалю закликали оприлюднити інформацію про джерела фінансування, сспонсорів та ідеологів фестивалю.

Представники Асоціації звернулись до організаторів фестивалю із таким:

Опублікувати цей відкритий лист на сайті в розділі фестивалю як публічну позицію Асоціації PromoUkraїna.

На відкритті і заходах фестивалю чітко висловити позицію організаторів фестивалю щодо російської агресії в Україні, принципово засудити російську агресію, звернутися до культурних і мистецьких діячів Росії і Білорусії з вимогою сприяти терміновому завершенню агресії росії.

Опублікувати на веб-сторінці фестивалю інформацію про джерела фінансування, спонсорів та ідеологів фестивалю.

Розмістити інформацію про наслідки російського вторгнення в Україну під час всіх заходів фестивалю.

Запланувати на наступний рік фестиваль, з головною ідеєю «Культура проти агресії і війни» для зупинки російської агресії і підтримку української культури.

Запрошувати до виступів професійних українських митців, співаків, артистів, які є біженцями з України через російську агресію і тимчасово перебувають у Франції.

Опис фестивалю "Арсмондо":

Продовжуючи дослідження культур, які не зупиняються на національних кордонах, цього сезону фестиваль Arsmondo відвідує слов’янський світ. Світ ? Скоріше Всесвіт. Бо якщо слово "слов’янський" позначає первісно унікальну етнічну та мовну групу, яка з’явилася в басейні річки Дніпро в Україні, то сьогодні воно розгорнуте на величезній території, яка об’єднує країни з різкими контрастами – коли вони не конфліктують. . Що пов’язує ці народності, крім споріднених мов і спільних релігій, починаючи з православного християнства? Що спільного між поляком із Варшави, хорватом із курортів Адріатики та росіянином із сибірських рівнин? Що, якби саме мистецькі, літературні та культурні посилання забезпечили цим народам міцну згуртованість, здатну взяти гору перед обличчям загостреного націоналізму та політичної ворожнечі?

"Саме для того, щоб відповісти на ці питання з мистецьким і об’єднуючим імпульсом, Arsmondo, міждисциплінарний фестиваль, який підтримується OnR, пропонує антологію концертів, оперних вистав, виставок, кінопоказів, читань, зустрічей і конференцій зі своїми численними партнерами".