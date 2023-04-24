У понеділок, 24 квітня, у районі островів Кермадек, що у Новій Зеландії, стався землетрус магнітудою 7,2. Про це повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

Спочатку сейсмологічний центр оцінював магнітуду 7,3, але пізніше скоригував значення.

За 1 тисячу кілометрів від вогнища знаходиться місто Тауранга з населенням 110 тисяч осіб, за 909 км розташований населений пункт Хікс Бей з населенням 1,3 тисячі осіб.

Про руйнування у Новій Зеландії не повідомлялося. Тихоокеанський центр попередження про цунамі не виявив загроз для американських територій, зокрема острова Гуам у західній частині Тихого океану.