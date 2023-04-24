У Новій Зеландії стався потужний землетрус [ Редагувати ]
У понеділок, 24 квітня, у районі островів Кермадек, що у Новій Зеландії, стався землетрус магнітудою 7,2. Про це повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.
Спочатку сейсмологічний центр оцінював магнітуду 7,3, але пізніше скоригував значення.
За 1 тисячу кілометрів від вогнища знаходиться місто Тауранга з населенням 110 тисяч осіб, за 909 км розташований населений пункт Хікс Бей з населенням 1,3 тисячі осіб.
Про руйнування у Новій Зеландії не повідомлялося. Тихоокеанський центр попередження про цунамі не виявив загроз для американських територій, зокрема острова Гуам у західній частині Тихого океану.
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