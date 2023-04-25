У Херсоні пролунали вибухи [ Редагувати ]
У вівторок, 25 квітня, у Херсоні прогриміли вибухи. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Суспільне".
Наразі в регіоні повітряної тривоги не оголошували.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного".
Офіційна інформація з приводу вибухів поки що не надходила.
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