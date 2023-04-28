Герої: велика повінь очима рятувальників [ Редагувати ]
Весняна повінь. Річки вийшли з берегів у восьми областях! Залило поля, городи, хати та автошляхи. На Черкащині в деяких селах пересуватися можна лише спецтранспортом, або ж човнами. І так уже майже два тижні. Люди там відрізані від цивілізації.
Єдиними помічниками для місцевих жителів залишаються надзвичайники. Саме вони приходять на допомогу - евакуюють, доправляють їжу, і рятують тварин. Яка вона, велика повінь очима рятувальників, дивіться у матеріалі.
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