Весняна повінь. Річки вийшли з берегів у восьми областях! Залило поля, городи, хати та автошляхи. На Черкащині в деяких селах пересуватися можна лише спецтранспортом, або ж човнами. І так уже майже два тижні. Люди там відрізані від цивілізації.

Єдиними помічниками для місцевих жителів залишаються надзвичайники. Саме вони приходять на допомогу - евакуюють, доправляють їжу, і рятують тварин. Яка вона, велика повінь очима рятувальників, дивіться у матеріалі.