ЗСУ ліквідували "скрєпного" блогера "Фунфурье" (фото) [ Редагувати ]
В Україні загинув російський блогер та "Великий Фунфур'є" Денис Диркін. Про загибель чоловіка повідомив заступник голови комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки України Юрій Мисягін.
Він опублікував фотографію тіла загиблого окупанта, який дуже схожий на Диркіна.
Был такой "скрепной" блогер "Фунфурье", он же Денис Дыркин. Поехал на войну убивать украинцев и теперь его можно забыть.
Диркін став відомий після того, як завів блог на YouTubі. Він викладав ролики з дегустацією алкогольних та не дуже напоїв - парфумів, настойок, омивалок та інших небезпечних рідин. Ймовірно, він приїхав вбивати українців у рамках мобілізації в рф.
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