Північна Македонія стала 36 країною, яка приєдналася до про створення об'єднаного міжнародного трибуналу для розслідування російських злочинів в Україні. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Коаліція зростає. Вчора ми обговорили переваги і недоліки двох базових моделей трибуналів. Тобто класичного міжнародного і гібридного. Скоординували кроки, як ми будемо рухатися вже до власне заснування трибуналу. За останні два дні дві країни - Молдова під час мого візиту до Кишиневу оголосила, що приєднується до цієї ключової групи зі створення трибуналу, яку заснувало Міністерство закордонних справ, - і вчора ще Північна Македонія приєдналася. Тобто дуже важливо, що ця коаліція зростає, тому що зростає власне і легітимність трибуналу, а отже і легітимність тих вироків, які він виносить. Ми обов'язково туди прийдемо, але міжнародна юстиція це справа повільна, але невідворотня.

Раніше Україна запропонувала створити спецтрибунал щодо росії, МЗС ФРН цю ідею підтримало, а Велика Британія заявила, що хоче грати у трибуналі провідну роль.

Європейська комісія наприкінці листопада 2022 року виступила з ініціативою створення спеціального міжнародного трибуналу щодо України під егідою ООН. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія "готова працювати з міжнародними партнерами" для просування цієї ініціативи.

19 січня Європарламент ухвалив необов'язкову резолюцію з закликом створити спецтрибунал для розслідування та покарання злочинів агресії росії проти України. 26 січня таку резолюцію ухвалила Парламентська асамблея Ради Європи.