Важка ракета Falcon Heavy американської компанії SpaceX вивела на орбіту супутник ViaSat-3 Americas, який забезпечить високошвидкісним інтернетом Північну та Південну Америку.

Пуск відбувся зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді о 20:26 за часом Східного узбережжя США (03:26 за Києвом 30 квітня). Вага супутника становить 6,7 тонн.

Це перший з трьох супутників ViaSat Inc. нового покоління, які забезпечать глобальне покриття у Ka-діапазоні. Робота кожного супутника компанії дозволить забезпечити пропускну спроможність мережі більше одного терабайта на секунду.

Другий супутник ViaSat покриє Європу, Близький Схід та Африку, а третій - Азіатсько-Тихоокеанський регіон.

Крім супутника ViaSat, Falcon Heavy також вивела на орбіту супутники зв'язку MicroGEO та дистанційного зондування Землі GS-1 від компанії Gravity Space.