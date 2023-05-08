Ввечері у неділю, 7 травня, на Закарпатті між селом Сокирниця і містом Хуст сталася смертельна аварія, жертвами якої стали троє людей. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

Сьогодні близько 18.30 між селом Сокирниця та містом Хуст трапилася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення Мерседесу, який порушив правила дорожнього руху та допустив зіткнення з Рендж Ровером, загинуло троє людей.

Водієм-винуватцем аварії виявився капітан поліції з відділу боротьби з наркотиками. Разом з водієм Mercedes загинув його пасажир.

Також загинув водій Range Rover, яким виявився депутат Виноградівської ТГ. Його жінка та діти, які перебували з ним в автомобілі, наразі знаходяться в реанімації.

Офіційної інформації від поліції, рятувальників чи медиків щодо смертельної ДТП на даний момент немає.