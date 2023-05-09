"Вовки Да Вінчі" провели триденний вишкіл на Буковині. Опанувати навички військової справи там могли усі охочі. Бойові інструктори навчали тактичній медицині, роботі з безпілотниками та показували як поводитися з вибухівкою та зброєю. І хоча новачкам не все давалося легко, але поради вони все ж засвоїли. Дивімося.

Вперше такий вишкіл проводять військові штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" в складі 67-ї механізованої бригади. Вони тільки-но повернулися із найгарячіших боїв, із самісінького Бахмута. Відпустка - на 10 днів. І от вони тут, діляться досвідом з майбутніми бійцями. Воїн на псевдо "Сірий" з 2017-го року на війні. Він - водій евакуаційної швидкої.

Позивний "Сірий", боєць 1 окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" 67 ОМБр ДУК:

Ми охороняли дорогу Хромово, це крайня дорога на Бахмут. Тяжко, хлопці тримаються звичайно.

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, "Сірий" разом з побратимами перебували у місті Щастя. Саме там вони вперше побачили ворожі гради.

"Сірий", боєць 1 окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" 67 ОМБр ДУК:

Працювали з гармати, це перший раз по нас "Гради" прилетіли. Да Вінчі ще говорив не міг подумати в житті, що у 22-му році він попаде під "Гради", так вже скільки все спокійно ніби було.

До 7 березня командиром батальйону був Дмитро Коцюбайло - "Да Вінчі". Тепер, після його загибелі у боях за Бахмут, побратими навчають молодих бійців принципів легендарного комбата. З ним - пригадують - у найзапекліші бої не страшно було йти.

"Сірий", боєць 1 окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" 67 ОМБр ДУК:

Постійно на першому місці у нього був особовий склад, а вже далі - виконання завдань, якщо давали якусь команду щось зробити, то він перше, шо робив, казав "я краще спланую наприклад операцію, ми її зробимо правильно і без втрат і виконаємо свою роботу".

Вишкіл від воїнів Да Вінчі зацікавив багатьох. Під час триденних навчань військові ділилися практичним досвідом з облаштування окопів, поводження зі зброєю, вчили і як долати страх. Бійці не приховують: їм також буває страшно на полі бою.

Позивний "Сірий", боєць 1 окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" 67 ОМБр ДУК:

Страшно, це коли ти від'їхав десь від тих прильотів, і потім так думаєш блін, а тобі ж назад повертатися треба.

Саме тут здобувають свій перший досвід добровольці. У лісі облаштували смугу перешкод та окопи. Ночують у пристосованих казармах та наметах. Вікових обмежень немає, досвідчені бійці навчають усіх.

Позивний "Чех", боєць 1 окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" 67 ОМБр ДУК:

У нас абсолютно різний контингент як за віком, так і за статтю - чоловіки, жінки, всі у нас тренуються, всі бажаючі. Звісно це тактична медицина, це основи поводження зі зброєю для тих, хто вперше знайомиться зі зброєю, завжди це є ідеологічні лекції.

Позивний "Друг Чуб", боєць 1 окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" 67 ОМБр ДУК:

Проявляти ініціативу, вчитись тренуватись, зараз є більш ніж достатньо груп, схожих на нашу, які готові вишколювати на добровольчих засадах безкоштовно.

А тут проходить заняття з тактичної медицини. Навчають правилам накладання турнікета.

Ви його просто розбираєте повністю, ось так розбираєте, вводите язичок у петельку і закладаєте 7-8 см, чому так ви закладаєте, коли ви візьмете турнікет в руки, ви зможете його однією рукою вихлопнути, ця рука у вас не буде працювати чи навпаки, без різниці. При масивній кровотечі ви вже в курсі я декому казав, а дехто новий є, людині достатньо 2 хвилини і вона помирає.

Набирається досвіду у відважних бійців і 18-річний Дмитро.

Дмитро, учасник вишколу:

Вони роблять надважливішу річ. Вони ставляться до нас з величезною повагою, вкладають в нас, велика їм шана.

Воїн на псевдо "Сірий" показує, як правильно окопуватися на передовій. Каже, під час артилерійських обстрілів передусім важливо, щоб голова знаходилася нижче рівня землі. А коли немає часу поглибити траншею, радить не сидіти в ній навшпиньки, бо саме так збільшується ризик контузії чи ураження уламками.

Організатори вишколу програму розробляють залежно від потреб та фізичної підготовки учасників. Особливу увагу приділяють ідеологічному вихованню майбутніх військових.

Позивний "Сірий" "Друг Чуб", боєць 1 окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" 67 ОМБр ДУК:

Наш оберіг – Да Вінчі звичайно, хоча він вже зараз не з нами, але все одно він наш оберіг, маємо продовжувати його справу, аби не опозорити його, не дай Бог.

Вже за кілька днів "Сірий" зі своїми бойовими побратимами-вовками вирушать на передову. Але обіцяють повернутися і такі вишколи організовувати на постійній основі.