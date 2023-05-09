Ігрова кімната у справжньому замку допомагатиме маленьким українцям долати наслідки війни. Локацію відкрили за підтримки ЮНІСЕФ, щоб облаштували просто у палаці князів Острозьких, який розташований у Дубенському замку - неприступній фортеці Середньовіччя.

Мури твердині витримали сотні облог і не далися ані половцям, ані татарам, ані московитам. Тепер фортеця знову захищає - українських дітей.

У нас гра здорове харчування. В нас є певні картки продуктів, які поділяються на екстрапродукти, тобто нездорове харчування і ще є здорове харчування і ми шукаємо замінники.

Оля захопливо шукає картинки з корисними продуктами.

Ольга Оладько, учениця Дубенської початкової школи:

Мій тато на передовій, він військовий. Я дуже за ним сумую, але коли я приходжу в цю кімнату, я ніби відволікаюсь від теперішніх проблем.

Ольга з однокласниками сьогодні займається у дитячій ігровій кімнаті "Спільно". Цей простір для діток відкрили у рамках проєкту від дитячого фонду ООН - Юнісеф.

Ганна Кравцова, старша адміністраторка дитячої точки "Спільно" від ЮНІСЕФ:

Це є зручна простора кімната для батьків з дітьми: різноманітні ігри, заняття - всі заходи, всі заняття, які відбуваються на точці - є безкоштовними і не лише для ВПО, але й для мешканців всього міста так як кожен із нас бере участь в цій війні.

У точках "Спільно" працюють педагоги та аніматори, які проводять майстер-класи для дітей, грають із ними в розвивальні ігри. Десятирічному Мілану таке проведення часу дуже подобається. Хлопчик не з чуток знає, що таке війна.

Мілан Андреєв, житель Дубна:

У мене дядько помер в 15-му році на Донбасі. Він віддав своє життя за нас. І я дуже погано відношусь до війни. Ми переможемо.

Педагоги певні, такий дитячий простір допомагає морально одужати малечі і згуртуватись.

Лариса Селіверстова, вчителька початкових класів Дубенської початкової школи:

У такий важкий час це дітям дуже важливо. З радістю прийшли. Діти цього чекали. Про цю точку від Юнісеф ми дізналися нам повідомили в школі.

Дитячу точку "Спільно" відкрили у місті Дубно. Тут проживає найбільше переселенців на Рівненщині. Зараз це майже п'ять тисяч українців. Тож у розважальній локації працює також міждисциплінарна мобільна команда, яка допомагає і батькам.

Мирослава Пекарська, керівниця мультидисциплінарної мобільної команди:

В команді працює соціальний працівник, медик, психолог, юрист. Тут дітки взагалі перебувають ще й з батьками, тому в нас, наприклад, юрист буде працювати з мамою чи з татом, які питання є, психолог - з дітками.

Діти граються та відволікаються від війни у палаці князів Острозьких. У цій кімнаті ще пів тисячі років тому вельможі зберігали свій архів. Тут досі панує атмосфера середньовіччя. Це єдина ігрова кімната Юнісеф серез замків світу.

Надія Любецька, заступниця директора Державного історико-культурного заповідника міста Дубно:

Місце наше особливе, адже тут багато тисячолітня історія овіяна різними легендами, різними історичними подіями. Це фортеця, яка в свій час зберігала від нападу татар, від ворогів, від різних бід, ну а наданий момент оберігає наших діточок.

Дубенський замок - неприступна фортеця XV століття. Мури твердині витримали сотні облог і не далися ані половцям, ані татарам, ані московитам.