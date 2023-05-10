Росія на війні проти України змушена використовувати старі танки Т-54 та погано підготовлених військовослужбовців.

Про це повідомляє глава військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

"Війна в Україні буде битвою між великою кількістю погано навчених російських військ із застарілою технікою та невеликими українськими силами з кращим західним озброєнням та підготовкою", - йдеться у заяві.

Бауер зазначив, що зараз росія розгортає значну кількість танків Т-54 - старої моделі, розробленої в роки після Другої світової війни.

"Але проблема в тому, що у них, як і раніше, багато Т-54. Так що з точки зору кількості, це проблема", - сказав Бауер.

Також голова військового комітету НАТО сказав, що росіяни змушені брати участь у наборі великої кількості строковиків. За його словами, армія рф змушена мобілізувати людей у великих кількостях та навчає їх користуватися старою технікою.

Тим часом українські військові зосередилися на якості, використовуючи західні системи озброєння та західну підготовку. Бауер додав, що різницю можна буде відчувати найближчими місяцями.