В ніч проти четверга, 11 травня, бійці Національної гвардії збили російський розвідувальний БПЛА. Ворожа ціль була виявлена у небі над Дніпропетровською областю. Про це повідомляється у Facebook Нацгвардії.

Мобільні вогневі групи гвардійців під час тривоги висуваються і шукають у небі ворожу ціль: БПЛА чи ракету, яку просто збивають у небі, зберігаючи життя українців. Сьогодні вночі під час однієї з тривог, бійці 31 бригади НГУ збили у небі безпілотний літальний апарат призначений для розвідки, який запустили росіяни.

За їх словами, під час огляду безпілотника, було виявлено, що в ньому знаходиться вибухова речовина.