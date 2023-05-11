У Дніпропетровській області "приземлили" розвідувальний БПЛА [ Редагувати ]
В ніч проти четверга, 11 травня, бійці Національної гвардії збили російський розвідувальний БПЛА. Ворожа ціль була виявлена у небі над Дніпропетровською областю. Про це повідомляється у Facebook Нацгвардії.
Мобільні вогневі групи гвардійців під час тривоги висуваються і шукають у небі ворожу ціль: БПЛА чи ракету, яку просто збивають у небі, зберігаючи життя українців. Сьогодні вночі під час однієї з тривог, бійці 31 бригади НГУ збили у небі безпілотний літальний апарат призначений для розвідки, який запустили росіяни.
За їх словами, під час огляду безпілотника, було виявлено, що в ньому знаходиться вибухова речовина.
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