В британських школах підкоригували навчальну програму на час "Євробачення" та ввели додаткові уроки про Україну [ Редагувати ]
Це звичайна початкова школа у Ліверпулі. На час Євробачення тут трохи підкоригували навчальну програму. Ввели додаткові уроки про Україну. Зараз у кожному коридорі та класі - синьо-жовті прапорці та українська символіка. А британські діти вивчають нашу культуру та традиції.
Ці англійські третьокласники вже кілька тижнів поспіль вивчають все про Україну. Столицю впевнено називають Київ, а не Кієв, знають, що символізують кольори українського прапора та які види спорту люблять українці.
Національна пташка України – соловейко.
У сусідньому класі - теж українознавство. Тут учні зайняті самостійною роботою. Записують найцікавіші факти, які дізналися про Україну. Тут і Карпати, і борщ, і соняхи. Тепер кожен запросто знаходить Україну на карті світу. Шестикласники навіть спробували говорити українською.
Джемма Крейг, вчителька школи в Ліверпулі:
Одна із учениць захотіла дізнатися, як українською слово фантастично, тож ми ввели це слово в гугл-перекладач і всі разом тренувалися його вимовляти.
У цьому класі діти 17-ти різних національностей, але українець на всю школу один-єдиний. Це Михайло, він переїхав до Ліверпуля минулого квітня. Наступ на Київ його сім'я пережила в підвалі в Київській області.
Михайлина Кухарчук, мама третьокласника з України:
Його всі хочуть підтримати, навіть якщо якась є така нестандартна ситуація, якась розмова про Україну, завжди підходить психолог, запитує - чи то буде доречно запитати, чи це його не травмує, чи як, може ви спочатку з ним поговорите про це, як він до цього поставиться, як думаєте, тобто дуже тут ставлення з великою повагою і любов'ю до дитини.
Мартін Дейвіс, директор школи у Ліверпулі:
Наші діти знають, що зараз відбувається в Україні, вони бачать новини по телевізору. Тож для нас було важливо показати, що Україна - це не лише війна. Це ще й багата культура.
І щоби показати успіхи в українознавстві, до школи запросили посла України у Великій Британії. Він потрапляє на урок танців.
Цей традиційний стиль називається гопак. Це слово походить від дієслова, яке означає підстрибувати. Дуже схоже слово є у англійській мові - "хоп".
Елементи гопака першачки вчать під пісню "Стефанія" минулорічних переможців Євробачення, гурту "Калуш Оркестра".
Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії:
Це наше майбутнє, це наші майбутні друзі, які пам'ятають, що в їх місті відбувалось Євробачення - чудовий концерт, тому що Україна була у війні з росією і не могла його провести. Це дітям все розповідається чесно. Вони розуміють, чому вони роблять це для України. Взагалі оце відчуття - не тільки в цій школі, а взагалі в Ліверпулі, всі знають, що це робиться для України і за Україну.
Ця школа одна із 27-ми в Ліверпулі, яка виграла грант на навчальну програму в рамках Євробачення. За інших обставин, акцент робили б на музиці та європейському різноманітті. Але оскільки Британія приймає конкурс від імені України, то й зосередилися на вивченні саме її.
Ліам Робінсон, голова міської ради Ліверпуля:
Ми щиро хотіли би, щоби Євробачення відбувалося в Україні, якби не путінська кривава війна. І ми сподіваємося, що в майбутньому ви зможете провести Євробачення в Україні. Ліверпуль ніколи не відвертається від людей в біді, отже ми дуже серйозно поставилися до цього завдання і знаємо, що мусимо самі трішки стати Україною і вона вже назавжди залишиться частиною нашого міста.
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