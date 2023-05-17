Ціни падають: скільки коштують бензин та дизель на АЗС [ Редагувати ]
Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 17 травня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз без змін.
Про це повідомляє моніторингова компанія "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 45,21 гривні за літр (-0,06 гривні), на дизельне пальне 43,88 гривні за літр (-0,15 гривні), на автогаз 21,84 гривні за літр. (0,00 грн).
Роздрібні ціни в Україні:
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Станом на понеділок, 15 травня, роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися
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